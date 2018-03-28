يضم عددا من الفعاليات الترفيهية والتعليمية.. آلاف الطلبة تزور "مراعي" في يومه الأول المنامة في 28 مارس/ بنا / زارت أكثر من 40 مدرسة معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني "مراعي" في يومه الأول بعد أن تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بافتتاحه أمس، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء،في نسخته الرابعة، والمقام بقرية البحرين الدولية للقدرة.

وتوافد آلاف الطلبة والطالبات من مختلف المراحل الدراسية لزيارة المعرض ومشاهدة مجموعة من العروض والمسابقات والألعاب المختلفة، اذ كانت هناك عدد من العروض لحيوانات مراعي (الأغنام- الماعز- الخيل- الجمال -القطط- الكلاب – الصقور- الطيور) من الساعة 9 الى الساعة 11 صباحا.



وانطلقت عدد من حافلات المدارس من مختلف محافظات البحرين وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لنقل آلاف الطلاب إلى قرية البحرين للقدرة حيث يقام "مراعي"، من أجل الاستمتاع على مدى ساعات بالفعاليات الترفيهية والتعليمية المصاحبة للمعرض.



واستمتع الطلبة بالتصوير مع الصقور في مساحة خاصة بالصقور والذي تميز بإقبال كبير من مئات الطلبة في كل ساعة، وكذلك معرض الطيور الذي تميز بمساحة كبيرة تضم مختلف الطيور النادرة والمتنوعة من كل أنحاء العالم، ومساحة أخرى للقطط المحلية والغريبة، في حين تم تخصيص منطقة خارجية للكلاب للعب مع الطلبة.



كما ضم المعرض عدد من الفعاليات الرئيسية كمنتزه العرين للألعاب المفتوحة، ومدينة رعاة البقر، وتجربة ذا بلو (عالم الاسمال) وسوق المزارعين وبوليفارد الحيوانات وركن محمية العرين للحياة البرية.



وعبر عدد من الطلبة عن سعادتهم بالفقرات الترفيهية التي احتوى عليها المعرض كمسرح أصدقاء المراعي الذي قدم أكثر من عرض تعليمي وترفيهي للطلبة يتكلم عن المحافظة على البيئة والرفق بالحيوانات، وعرض لفراشات على عصى طويلة، وعرض النعام المذهل، وسيرك الفروسية.



والجدير بالذكر ان هذا المعرض قد أقيم في البحرين منذ أكثر من خمسين عاما في عهد صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة رحمه الله وقد أمر جلالة الملك المفدى بإعادة تنظيمه منذ عام 2010.





ع.ر/م.ح.



بنا 1402 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/03/28 - 31 : 05 PM