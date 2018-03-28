النيابة العامة تحبس احتياطياً على ذمة التحقيق شخص متهم بنشر تغريدات على "تويتر" تضمنت عبارات القذف والسب للغير

المنامة في 28 مارس / بنا / صرح محمد المالكي رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية مفاده قيام شخص بنشر عدة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تضمنت عبارات القذف والسب للغير.



وعليه باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة واستجوبت المتهم وواجهته بالأدلة الثابتة لديها وقامت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق تمهيداً لاستكمال باقي الإجراءات القانونية والتصرف في القضية.



ع.ر/م.ح.



بنا 1354 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/03/28 - 58 : 04 PM