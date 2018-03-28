خلال مجلس سموه الأسبوعي.. محافظ الجنوبية: نتابع عن كثب تنفيذ المشاريع الخدمية التي تصب في مصلحة المواطنين والمحققة لنمو وازدهار المحافظة المنامة في 28 مارس/ بنا / استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية جمعاً غفيراً من كبار الضباط والمواطنين والأهالي وذلك في مجلس سموه الأسبوعي بمبنى المحافظة الجنوبية.



وفي بداية اللقاء عبر سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بأن المحافظة دائماً وابداً تجتمع على الولاء والإخلاص لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتسير بعزم وثبات تحت راية جلالته للذود عن حياض الوطن والعمل في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة لازدهاره ورفعته.



كما رفع سمو محافظ المحافظة الجنوبية أسمى معاني الشكر والعرفان للتوجيهات الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله لتنفيذ 14 مشروعاً خدمياً لكافة القطاعات والذي يعكس حرص واهتمام سمو رئيس الوزراء حفظه الله في توفير مقومات وجودة الخدمات والمرافق الخدمية التي تحقق الحياة الكريمة للمواطنين وذلك بدعم ومؤازرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء.



كما أعرب سمو الشيخ خليفة بن علي ال خليفة بأن المحافظة الآن في متابعة مستمرة مع الجهات الحكومية للوقوف على اخر مستجدات ما تم عرضه على سمو رئيس الوزراء الموقر، مؤكداً أن ما حظيت به المحافظة الجنوبية خلال اللقاء من شرف وفخر كبير تُوج بتوجيهات كريمة بعثت الطمأنينة والارتياح العام لدى المواطنين والأهالي مؤكداً سموه للحضور بأن متابعة تلك التوجيهات هي أولى اولويات عمل المحافظة.



واكد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية على ان رجال الامن هم الساعد الأيمن للمحافظة الجنوبية والعين الساهرة على امن وسلامة المواطنين وحماية المكتسبات والمنجزات مشيداً سموه بالوقت نفسه بتعاون وجهود مديرية شرطة المحافظة الجنوبية لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في صالح المواطنين والأهالي، مشيراً سموه بأن المحافظة لا تغفل ابداً الملاحظات والتنبيهات الأمنية والتي تعد مرتكز رئيسي في تأدية مهام وواجبات المحافظة تجاه المجتمع.



من جانبهم عبر الأهالي ورواد المجلس عن فرحتهم الغامرة وشكرهم البالغ لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على توجيهات سموه الكريمة لتنفيذ حزمة المشاريع التي تبنتها المحافظة الجنوبية مقدرين ومثمنين دور وسعى سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية في تواصل سموه الدائم معهم وبلورة ما يتطلعون إليه من مشاريع شاملة تحقق امالهم واحتياجاتهم.



كما أشاد الأهالي وعدد من المخيمين ورواد البر في المجلس بالنجاح الكبير الذي حققه موسم البر لهذا العام من مختلف المقاييس خاصة مع ما تضمنه من مبادرات استثنائية بادرت فيها المحافظة الجنوبية لجعل سلامة وراحة المخيمين ومرتادي البر شعاراً ملموساً على ارض الواقع.



ع.ر/م.ح.



بنا 1350 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/03/28 - 57 : 04 PM