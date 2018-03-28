جلالة الملك يؤكد أن مملكة البحرين ستواصل نهجها الثابت في حفظ حقوق الإنسان ويثني على دور مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المنامة في 28 مارس / بنا / أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أن مملكة البحرين ستواصل نهجها الثابت في حفظ حقوق الإنسان ودعم كل ما من شأنه احترام وصون هذه الحقوق في ظل التزامها التام بكافة المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بها، والتي هي جزء أساسي من ثقافة البحرين وهويتها العربية الأصيلة وعقيدتها الإسلامية وقيمها النبيلة في التعايش والتآخي والتعددية وقبول الآخر.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة في قصر الصافرية هذا اليوم رئيسة مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري وأعضاء المجلس الذين رفعوا لجلالته التقرير السنوي للمؤسسة.



وأشاد جلالة الملك المفدى بما تضمنه تقرير المؤسسة من انجازات وأنشطة وفعاليات على المستويين المحلي والدولي، منوهاً بدورها الإيجابي في التعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية للعمل على حماية وترسيخ حقوق الإنسان، وأكد جلالته أن المملكة تفخر بسجلها الحقوقي المتميز والذي تستند مبادئه على نصوص دستورية وقانونية عصرية ومتطورة.



وأكد جلالة الملك المفدى خلال اللقاء ان حقوق الإنسان في مملكة البحرين مصانه وان المجتمع البحريني يشهد تطوراً مستمراً في كافة المجالات والحرص على الرقي في مستوى الخدمات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وكل متطلباتهم، وقال جلالته اننا نعتز دائما بسمعة البحرين الرفيعة بين دول العالم وما يتسم به شعبها الكريم من اخلاق رفيعة ومحبة للجميع في جو من التعايش والتسامح في إطار القيم والعادات البحرينية الأصيلة وما يجمع شعب البحرين من محبة وتكاتف وترابط.



وأعرب جلالته عن اعتزازه بالكفاءات البحرينية العاملة في مجال حقوق الانسان وجهودها المشرفة في الدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه وإطلاع العالم على إنجازات البحرين ومكتسباتها الحضارية والديمقراطية المتمثلة في سجلها الحقوقي المشرف، وتمنى جلالته لرئيسة المؤسسة كل التوفيق والسداد في تحمل هذه المسؤولية الوطنية، مشيداً بكفاءتها وخبرتها في هذا المجال.



كما أثنى جلالة الملك المفدى على الدور المهم الذي يضطلع به مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وما تؤديه المؤسسة من مهام ومسؤوليات تهدف إلى ترسيخ قيم حقوق الإنسان ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيقها بكل حرية واستقلالية.



وتمنى جلالته لرئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة كل التوفيق والنجاح في أداء مهامهم ورسالتهم الوطنية على الوجه الأكمل.



وعقب المقابلة صرحت ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بانها تشرفت هي واعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بالسلام على حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، لرفع التقرير السنوي إلى المقام السامي، حيث وجه جلالته مجلس المفوضين إلى الاستمرار في بذل الجهود للارتقاء بحقوق الانسان وحمايتها وتعزيزها بما يتوافق مع الطموحات التي تتبناها القيادة السياسية ويتمناها جميع ابناء البحرين بما يعزز مكانة مملكة البحرين بين الدول المتقدمة في هذا المجال.



وأكدت خوري أن البحرين ماضية في نهجها في صيانة حقوق الانسان ودعم كل ما من شأنه احترام هذه الحقوق وان عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، كان ولا يزال الراعي والضامن الأول لحقوق الانسان وإرساء دعائم حرية الرأي والتعبير، وأن ما تحقق من إنجازات مهمة على الصعيد الحقوقي ما كان ليتحقق لولا الإرادة السامية والمتابعة المستمرة للعاهل المفدى.



وجددت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التزام المجلس باستمرار العمل في إطار من الشفافية والوضوح والمضي قدماً تحت راية جلالته للمحافظة على المكتسبات الحقوقية والإنجازات الحضارية، وتعزيز هذه المكتسبات لتكريس احترام حقوق الانسان وقيم التسامح والمحبة بين أبناء الوطن والمقيمين على حد سواء والتي عرفت عن البحرين منذ القدم ومتطلعين جميعا في المجلس إلى عمل وطني جماعي تتضافر فيه كل الجهود استمرارا لرفعة ومكانة البحرين لتكون من الدول الراعية والمعززة والحاضنة لجميع فئات المجتمع وصيانة الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرة الى أن التقرير السنوي الخامس تضمن ثلاثة فصول أهمها القضايا الرئيسية ذات التأثير المباشر في اوضاع حقوق الانسان لعام ٢٠١٧ كدور المدافعين عن حقوق الانسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان وحقوق المرأة والحق في الصحة والتعليم وحقوق العمالة الوافدة.



خ.ب/ع ع



بنا 1245 جمت 28/03/2018













عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/03/28 - 35 : 04 PM