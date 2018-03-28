الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الأسبق بالأمانة العامة

الرياض في 28 مارس / بنا / استقبل معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم السيد محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الأسبق بالأمانة العامة وذلك بمناسبة زيارته للأمانة العامة للمشاركة في ورشة العمل التي تنظمها وحدة المستشارين بالأمانة العامة.





ورحب الأمين العام بالسيد محمد المزروعي، معربا عن شكره وتقديره لمشاركته في ورشة العمل التي تنظمها وحدة المستشارين تحت عنوان (مسارات السوق الخليجية المشتركة)، مشيدا بإسهامات السيد المزروعي وجهوده في دعم وتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي المشترك خلال فترة توليه منصب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، متمنيا له التوفيق والنجاح الدائم.



حضر المقابلة الدكتور بندر العضياني مدير وحدة المستشارين بالأمانة العامة.



خ.ب/ع ع



بنا 1212 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/03/28 - 18 : 03 PM