محافظة العاصمة تضمن اشتراطات الأمن والسلامة في 160 مطعماً بالمنامة

المنامة في 28 مارس / بنا / أنهت لجنة تفتيش المطاعم بمنطقة سوق المنامة القديم التابعة لمحافظة العاصمة تضمين اشتراطات الأمن والسلامة في المطاعم الواقعة بالسوق والبالغ عددها 160 مطعماً، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها المحافظة في مارس العام الماضي بالتعاون مع أمانة العاصمة، والإدارة العامة للدفاع المدني، ووزارة الصحة، إضافة إلى هيئة الكهرباء والماء.



وكانت اللجنة قد عدلت أوضاع 96 مطعماً في العام الماضي، لتستكمل المحافظة خلال الثلاثة الأشهر التي مضت من العام الجاري المطاعم المتبقية البالغ عددها 64 مطعماً.



وقال معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، أثناء زيارته الميدانية التي قام بها لآخر 3 مطاعم تم الانتهاء من تضمين اشتراطات الأمن والسلامة فيها "إن المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية استطاعت أن تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها اللجنة، وذلك انطلاقا من توصية المجلس التنسيقي التابع للمحافظة حيث عملت وفق خطة عملية متكاملة، بدءاً برصد تلك المطاعم وتحديد المخالفات فيها، ومن ثم إخطارها بضرورة تصحيح أوضاعها وتضمين اشتراطات الأمن السلامة، مع تطبيق الإجراءات القانونية بحق الممتنعين عن تطبيق تلك الاشتراطات، وصولاً للتأكد من توافر الإجراءات والاحتياطات الوقائية"، مؤكداً أن اللجنة ستواصل عملها في الرقابة والمتابعة على تلك المطاعم لضمان عدم عودتها لتلك المخالفات والتجاوزات، بما يضمن توفير بيئة محصنة من مصادر المخاطر وآمنة لأصحاب المحلات ومرتادي السوق.



كما أكد معالي المحافظ أن الحملة حملت العديد من الأهداف، أبرزها نشر وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على سلامة المطاعم ومرتادي الأسواق لتصل إلى مرحلة تكون فيها ثقافة للفرد، وذلك من خلال اتخاذ عدة خطوات تشمل الزيارات التفقدية إلى السوق من قبل الجهات المعنية للتأكد من وجود طفايات الحريق ومتطلبات الأمن والسلامة، وعمل ملصقات توعوية توضع على واجهة المطاعم والمحلات التجارية بعدة لغات تحتوي على إرشادات وإجراءات السلامة الواجب اتخاذها من قبل أصحاب المحلات للتعامل مع حالات الحريق فور وقوعها قبل أن تطال المحلات الأخرى.



حضر الزيارة كل من العميد خالد الذوادي مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة، والسيد حسن المدني نائب محافظ العاصمة، والعقيد أسامة المحري، بالإضافة إلى ممثلين من الإدارة العامة للدفاع المدني، ووزارة الصحة، ووزارة الأشغال، ولجنة السوق القديم، وبعض المسؤولين بالمحافظة.



ن.ف/ع ع



بنا 1211 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/03/28 - 15 : 03 PM