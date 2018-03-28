وزير التربية والتعليم يبحث مع وفد إيطالي سبل التعاون في مجال التعليم العالي

المنامة في 28 مارس / بنا / استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بديوان الوزارة بمدينة عيسى السيد دومنيكو بيلاتو السفير الإيطالي لدى المملكة، والبروفسورة ماريا ليتيزيا ميلينا المدير العام لعولمة التعليم العالي في وزارة التربية والجامعات والبحوث الإيطالية، والبروفسور فيدريكو سينكويبالمي مدير مكتب عولمة التعليم العالي بإيطاليا.



وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي.



كما أطلع الوزير الوفد الايطالي على المشاريع والخدمات التربوية التي تقدمها الوزارة.



حضر اللقاء الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل الوزارة للموارد والخدمات، والدكتور عبدالغني الشويخ الأمين العام لمجلس التعليم العالي، وعدد من المسئولين.



ل.ب/ع ع



بنا 1208 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/03/28 - 13 : 03 PM