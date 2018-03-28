مؤسسة المبرة الخليفية تطلق فعاليات النسخة الثانية لبرنامج إثراء الشباب

المنامة في 28 مارس / بنا / نظمت مؤسسة المبرة الخليفية بالتعاون مع معهد الأمل للتربية الخاصة، ودرة البحرين، ومركز شباب مدينة حمد النموذجي، برنامجا اشتمل على العديد من الأنشطة والمهارات التي تطور وتنمي من شخصية المشاركين في فعاليات النسخة الثانية من برنامج إثراء الشباب وذلك للأسبوع الخامس والسادس والسابع، تحت شعار "التعاطف والتراحم، التحفيز والإبداع، اليوم الرياضي والصحة".



وخلال الأسبوع الخامس، قام مشاركون من برنامج إثراء وطلبة معهد الأمل للتربية الخاصة بممارسة عدة مهن متنوعة من ضمنها الصباغة والزراعة والنجارة، حيث شمل البرنامج في هذا الأسبوع على تعريف التعاطف والتراحم للمشاركين من قبل إدارة المعهد وتقديم المدربين لعدة أنشطة وفعاليات تهدف على أهمية هذه القيمة.



وشهد الأسبوع السادس زيارة المشاركين لدرة البحرين وقيامهم بعدة أنشطة تبرز مدى إبداعهم حيث شمل البرنامج على ثلاث ورشات وهي إعادة تدوير الأثاث، وإعادة تدوير الزراعة، وزراعة النباتات في الجرة، كما قام المدربون بتقديم أنشطة متنوعة لتحفيز المشاركين على التفكير الإبداعي.



وتخللت فعاليات الأسبوع السابع زيارة المشاركين لمركز شباب مدينة حمد النموذجي حيث كانت قيمة الأسبوع هي "اليوم الرياضي والصحة"، وتم إقامة عدة مسابقات رياضية بين المشاركين من ضمنها كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة واليوغا، كما قام فريق متخصص من مستشفى البحرين التخصصي بإجراء فحوصات طبية للمشاركين في البرنامج.



ويأتي إطلاق هذا البرنامج، في أعقاب تخريج أول دفعة من المشاركين بنجاح في شهر مايو 2017 ، بالتعاون مع مركز عيسى الثقافي، والأكاديمية الملكية للشرطة، ولولو هايبر ماركت، وأكاديمية طيران الخليج، ومعهد الأمل للتربية الخاصة، ودرة البحرين، ومتحف البحرين الوطني، والكلية الملكية للجراحين في إيرلندا، الى جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني.







ل.ب/ع ع



بنا 1206 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/03/28 - 11 : 03 PM