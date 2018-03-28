سمو رئيس الوزراء يؤكد خلال استقباله وزير الصحة الكوري الجنوبي اهتمام مملكة البحرين بارتقاء التعاون مع كوريا في مختلف المجالات

المنامة في 28 مارس / بنا / لدى استقبال سموه لوزير الصحة الكوري، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حرص مملكة البحرين على تطوير مجالات التعاون البحريني الكوري وتعزيزه ليشمل مختلف المجالات ومنها التعاون في مجال الرعاية الصحية والطبية، لافتا سموه الى دعم الحكومة الى الارتقاء بمستوى العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين نحو الأفضل سياسيا واقتصاديا واستثماريا.



وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم سعادة السيد بارك نيونغ هو، وزير الصحة والخدمات الاجتماعية بجمهورية كوريا.



وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن تطورات الأحداث الإقليمية والعالمية تتطلب تعاونا أوثق مع الأصدقاء في مختلف الجوانب والاستفادة من خبرات البلدين في الجوانب الصحية والرعاية الاجتماعية، مشيرا سموه الى اهتمام الحكومة بتطوير الخدمات الصحية والاطلاع على التجارب العالمية للوصول إلى أعلى مستويات الجودة في هذا الجانب.



وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة وفي سياق برامجها ومبادراتها الهادفة الى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية فهي تسعى الى الاستفادة من تجارب الدول ومنها كوريا في تقنية المعلومات الصحية والضمان الصحي.



ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالسمعة الطيبة والدور الذي تضطلع به الشركات الكورية في مجال تقنية المعلومات الصحية وفي مجالات التكنلوجيا، مؤكدا سموه أن هناك العديد من المجالات الرحبة التي بالإمكان إدخالها إلى منظومة التعاون الثنائي بين البلدين.



وخلال اللقاء استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع وزير الصحة والخدمات الاجتماعية بجمهورية كوريا مسار علاقات الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا، وأكد سموه في ذات الوقت اهتمام مملكة البحرين بالارتقاء بآفاق التعاون والتنسيق مع كوريا في مختلف المجالات، معربا سموه عن الارتياح للمراحل المتطورة التي وصلت إليها مستويات التعاون البحريني الكوري في المجالات المختلفة، وما تميز به من الارتكاز على الاحترام المتبادل والحرص المشترك على تنمية مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.



وقد نوه وزير الصحة والخدمات الاجتماعية بجمهورية كوريا بالتطور الذي تشهده مملكة البحرين في المجالات الصحية والعلاجية وما حققته من نقلات نوعية تعكس نجاح سياسة وبرامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في استراتيجيتها الصحية، مؤكدا استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع مملكة البحرين في المجالات المختلفة.



خ.ب/ع ع



بنا 1152 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/03/28 - 55 : 02 PM