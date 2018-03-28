سمو رئيس الوزراء يصدر قرارين بتعيين مدراء في وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف ونقل رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى دولة الكويت إلى وزارة الخارجية المنامة في 28 مارس / بنا / صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قراران رقم 10 و11 لسنة 2018، بتعيين مدراء في وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، ونقل سفير فوق العادة مفوض الى الديوان العام في وزارة الخارجية.



وجاء في القرار الأول رقم 10 أنه يعين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كل من:

1. السيد أحمد خليل إبراهيم خيري مديرا لإدارة شئون القاصرين.

2. السيد نايف خليفة إبراهيم الذوادي مديرا لإدارة المحاكم.

3. السيد جاسم حسن جاسم بوحمود مديرا لإدارة التنفيذ.



ونص القرار الثاني رقم 11 على أنه يُنقل الشيخ خليفة بن حمد بن عبدالله آل خليفة رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى دولة الكويت إلى الديوان العام في وزارة الخارجية.



ن.ع/ع ع



بنا 1148 جمت 28/03/2018





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