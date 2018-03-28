رئيس هيئة الأركان يستقبل ضابط الارتباط الأردني‎ المنامة في 28 مارس/ بنا / استقبل سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان صباح اليوم، بمكتبة بالقيادة العامة العميد الركن دكتور عوض محمد الطراونه ضابط الارتباط بسفارة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مملكة البحرين؛ وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة، حيث قدم لمعاليه العميد الركن إبراهيم حمدي عطا الله المجالي بمناسبة تعينه ضابط ارتباط جديد بسفارة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى مملكة البحرين.





ن.ف/خ.س



بنا 1129 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/03/28 - 07 : 03 PM