القائد العام يستقبل ضابط الارتباط الأردني المنامة في 28 مارس/ بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمكتبه في القيادة العامة صباح اليوم، العميد الركن الدكتور عوض محمد الطراونه ضابط الارتباط بسفارة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مملكة البحرين؛ وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة، حيث قدم لمعاليه العميد الركن إبراهيم حمدي عطا الله المجالي بمناسبة تعينه ضابط ارتباط جديد بسفارة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى مملكة البحرين.

ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بهم، مثنياً معاليه على الجهود الطيبة التي بذلها ضابط الارتباط السابق متمنيا له التوفيق والنجاح في عمله الجديد، ومتمنياً معاليه لضابط الارتباط الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهامه العسكرية الموكلة إليه، كما أشاد معاليه خلال اللقاء بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والحرص على تطويرها في كافة المجالات.



ن.ف/خ.س



بنا 1127 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/03/28 - 43 : 02 PM