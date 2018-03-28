وزير شؤون الدفاع يستقبل وفدا من موظفي أعضاء مجلس الكونجرس الأمريكي‎

المنامة في 28 مارس/ بنا / استقبل سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع في القيادة العامة صباح اليوم، وفدا من موظفي أعضاء مجلس الكونجرس الأمريكي.



وخلال اللقاء رحب سعادة وزير شؤون الدفاع بوفد موظفي أعضاء مجلس الكونجرس الأمريكي، حيث تم بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض سعادته معهم علاقات التعاون والتنسيق المشترك القائم بين البلدين الصديقين.



حضر اللقاء اللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين.



ل.ب/خ.س



بنا 1121 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/03/28 - 32 : 02 PM