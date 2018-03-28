الإعلام السعودي ضيف الشرف.. وزير الإعلام: جائزة خليفة بن سلمان تتويج للدور الوطني للصحافة المنامة في 28 مارس / بنا / أشاد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بدعم صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدور الصحافة الوطنية، وإسهاماتها في التنوير والتوعية المجتمعية ومساندة مسيرة الإنجازات التنموية والحضارية.



وأكد سعادة وزير شؤون الإعلام بمناسبة فتح باب التقدم أمام الصحفيين للمشاركة في "جائزة خليفة بن سلمان للصحافة"، عن اعتزاز الوسط الصحفي والإعلامي بتفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر برعاية هذه الجائزة للعام الثالث على التوالي والتي يتم تقديمها بالتزامن مع الاحتفال بيوم الصحافة البحرينية في شهر مايو من كل عام، بما يمثل خير تتويج للدور الوطني للصحافة، وعلامة بارزة على دعم سموه الدائم للحريات الصحفية والإعلامية.



وأعرب الرميحي عن بالغ التقدير والحفاوة باختيار إعلام المملكة العربية السعودية الشقيقة ضيف شرف جائزة خليفة بن سلمان للصحافة في نسختها الثالثة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار ضيف شرف للجائزة منذ إطلاقها، فيما يشكل تجسيدًا حقيقيًا لعمق الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة والمتنامية بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وتميزها في المجال الصحفي والإعلامي كأنموذج يحتذى به في التعاون بين الأشقاء والتي تستمد مقومات قوتها من وحدة التاريخ والدين واللغة والدم والمصير الواحد المشترك.



وحث وزير شؤون الإعلام جميع العاملين في الصحف والمجلات المحلية على المشاركة في هذه الجائزة، والتي سيتم بموجبها تكريم أفضل الأعمال الصحفية المنشورة خلال عام 2017 ضمن فئات أعمدة الرأي والتحقيقات والحوارات والصور الصحفية في مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية، الرياضية، والثقافية.



وأكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن الجسم الصحفي يتشرف سنويًا بهذه الجائزة الغالية التي تحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الداعم للصحافة والصحفيين، وتحظى برعاية سموه وتقديره للكلمة الحرة النزيهة والدور الذي تلعبه الصحافة في تنوير المجتمع، وخدمة الوطن وقضاياه.



هذا، وقد أعلنت وزارة شؤون الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة خليفة بن سلمان للصحافة ويستمر لتاريخ 20 أبريل 2018، موضحة أنه يحق لكل مؤسسة صحفية أو صحفي يعمل في إحدى الصحف أو المجلات المحلية اليومية أو الأسبوعية أو الدورية التي تصدر في مملكة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية وتكون أعماله منشورة فقط خلال العام 2017 التقدم بأعماله لنيل إحدى الجوائز المقدمة للفئات التالية (فئة أفضل عمود رأي، فئة أفضل تحقيق صحفي، فئة أفضل حوار صحفي، فئة أفضل صورة صحفية) وذلك في كافة المجالات، قبل أن يتم فرز الأعمال واختيارها بواسطة لجنة التحكيم.



وأضافت وزارة شؤون الإعلام أن لكل صحفي أو مؤسسة صحفية حق التسجيل بخمس مشاركات ضمن القسم الواحد للجوائز، ولا يحق التقدم بأعمال سبق رفضها في مسابقات محلية أو أعمال سبق وأن فازت بأي جائزة صحفية خليجية أو عربية، وأن يتحمل المتقدم لنيل الجائزة كامل المسؤولية عن أعماله المقدمة، فيما لا تتحمل الجهة المنظمة للجائزة أي مسؤولية مهنية أو قانونية في حال ثبوت مخالفة الأعراف المهنية، داعية إلى إرسال المادة الصحفية أو الوصلة الإلكترونية على البريد الإلكتروني المخصص للجائزة dma@iaa.gov.bh موضحًا عليها اسم المطبوعة، وتاريخ النشر، وصفحة النشر مع تحديد فئة الجائزة، والمعلومات الخاصة بمقدم الطلب.



ل.ب/ع ع



بنا 1016 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/03/28 - 19 : 01 PM