وزير الأوقاف الفلسطينية يدعو لشد الرحال للأقصى للتصدي لدعوات "منظمات الهيكل" المتطرفة القدس في 28 مارس /بنا/ دعا وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الشيخ يوسف ادعيس إلى تكثيف التوافد على المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه، رغم إجراءات الاحتلال وقيوده ، وذلك للتصدي لدعوات "منظمات الهيكل" إلى تفريغ المسجد الأقصى يوم الجمعة من المصلين.



وأوضح ادعيس في بيان، نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية، أن عناصر تابعة لهذه المنظمات الصقت قبل أيام إعلانات عنصرية على أبواب المسجد الأقصى المبارك، تدعو إلى افراغ الأقصى فيما أسمته بـ"يوم الابكار التوراتي"، الذي يسبق يوم "الفصح".

معتبرا أن تصاعد اعتداءات الاحتلال الإرهابية ومستوطنيه في الآونة الأخيرة في القدس ينذر بعواقب وخيمة، لكونها تأتي ضمن مسلسل عنصري متواصل يظهر فيه مدى استهتار الاحتلال الصهيوني بالمقدسات.



وناشد الدول العربية والإسلامية اتخاذ موقف عملي لحماية القدس، وإفشال كافة المخططات الرامية إلى السيطرة على المسجد المبارك.





خ.س



بنا 1010 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 86 اخر تحديث : 2018/03/28 - 15 : 01 PM