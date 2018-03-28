جامعة الخليج العربي تختتم أعمال دورة احترافية في المعلوماتية الحيوية الصحية المنامة في 28 مارس / بنا / اختتمت في جامعة الخليج العربي أعمال الدورة التدريبية الثامنة للمعلوماتية الحيوية التي نظمها كرسي الملك فهد للتقنية الحيوية وبرنامج التقنية الحيوية في قسم علوم الحياة بكلية الدراسات العليا -جامعة الخليج العربي، بإقامة ورشة عمل متطورة في استخدامات المعلوماتية الحيوية الصحية تدرب خلالها المشاركون على يد مجموعة من خبراء المعهد السويسري للمعلوماتية.



وتعد هذه الدورة التدريبية والورشة الملحقة بها، الوحيدة خليجياً التي تطرح تدريب مختص في مجال المعلوماتية الحيوية على مستوى عالمي منذ ثماني سنوات.

واحتوت الدورة على التدريب النظري والعملي الذي مكن المشاركين من استخدام أدوات المعلوماتية الحيوية والموارد لمعالجة وحل المسائل البيولوجية وبالتالي تعزيز قدراتهم في جميع مجالات البحوث البيولوجية. حيث جمع البرنامج بين المحاضرات والدروس والجلسات المخبرية العملية.



وخلال رعايته لأعمال الدورة التدريبية قال رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي إن الجامعة تسعى للمساهمة في بناء مستقبل مجتمع الخليج العربي على أسس ابتكارية والتعاون مع كل الجهات والمبادرات المبتكرة التي تسهم في ذلك.

وأضاف نهدف لترسيخ أهمية المعلوماتية الحيوية الصحية كجزء من أساسيات عمل المنظومة الصحية في دول الخليج العربية لذا نعقد هذه الورشة بالتعاون مع المعهد السويسري للمعلوماتية الحيوية لنطلق الشرارة التي تضيء مستقبل هذا القطاع الرائد والمهم للمنطقة.



بدوره اشار عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي ورئيس قسم علوم الحياة الأستاذ الدكتور محمد الدهماني فتح الله أن أهمية هذه الورشة تتعاظم إذا ما علمنا أن تخصص المعلوماتية الحيوية لا يطرح رسمياَ في البرامج الأكاديمية بكليات الطب الخليجية في الوقت الحالي لتدريب الأطباء، وهذا الفراغ دعا جامعة الخليج العربي للمبادرة بتنظيم هذه الدورة التدريبية لسد هذا الفراغ.



على صعيد متصل شهدت ورشة العمل تطبيقات عملية ونظرية لاستخدامات المعلوماتية الحيوية الصحية في التشخيص والعلاج. متناولة العديد من المحاور الهامة كقواعد البيانات والمعلوماتية الحيوية، قواعد بيانات الجينوم والبنك الجيني، وأدوات تصفح الجينوم، تحليل المعلومات الحيوية وتحويلها إلى صور، التطورات الحديثة في العلوم الجينية والجزيئية، المركبات الدوائية القائمة على المضادات الحيوية البيولوجية.



كما تناولت ورشة العمل تأثير المعلوماتية الحيوية الصحية في التشخيص والعلاج. التطورات العلمية الهائلة في مجال المعلوماتية الحيوية الصحية والتوقعات العلمية حول مستقبلها، المعلوماتية الحيوية الصحية ودورها في تشخيص الامراض السرطانية.





خ.ب/و.ش



بنا 0950 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/03/28 - 52 : 12 PM