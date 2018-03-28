معرض البحرين للإنتاج الحيواني "مراعي ٢٠١٨" الرابع يفتتح اليوم ابوابه أمام الجمهور المنامة في 28 مارس / بنا / تحت رعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه افتتح يوم أمس الثلاثاء معرض البحرين للإنتاج الحيواني - (مراعي ٢٠١٨م) في نسخته الرابعة على أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 28 مارس وحتى السبت 31 مارس 2018.



وستشهد النسخة الرابعة من معرض مراعي مشاركة قياسية للشركات والجمعيات والاندية المحلية إلى جانب عرض سلالات حيوانية محلية مميزة وسلالات تم توطينها محليا حيث تعرض للمرة الأولى.



وسيشتمل المعرض كذلك على فعاليات متنوعة ستضفي جوا من المتعة والمرح (مثل مسرحية اصدقاء مراعي ) على رواد المعرض من خلال الأجنحة المختصة في التعليم والترفيه والمعارض الثقافية والفنية وتدشين كتاب كنوز الخيول.



وأكد رئيس الإنتاج والرعاية – وزارة الإشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وعضو اللجنة التنفيذية بمعرض الإنتاج الحيواني مراعي (٤) المهندس منير النجار أن معرض هذا العام سيحفل بالكثير من العروض​ الفنية للجماهير الحاضرة على مدار ساعات المعرض من الحادية عشرة صباحا وحتى التاسعة مساء.



ومن بين العروض المميزة التي ستقام للجمهور عرض الخيول العربية يوميا من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء، إلى جانب عرض مشترك لخيول وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من الساعة 7 إلى 8 مساء، وعرض الجمال من الساعة 8 إلى 8:30 مساء طيلة أيام المعرض. وركوب البوني والحنطور، كما سيقدم عرض الكوبوي يوميا من الساعة 2:30 إلى 3:30 مساء.



وسيشتمل المعرض على أقسام مختلفة منها أقسام فنية بمشاركة فنانين ومصورين عالميين إلى جانب قسم خاص بعالم الأسماك إلى جانب خيمة ألعاب الفيديو وغير ذلك من الفعاليات المتنوعة.



وأشار النجار إلى أن من ضمن مفاجئات معرض البحرين للإنتاج الحيواني – مراعي 2018م، ولأول مرة سيتم عرض بعض من سلالات الحليب المتخصصة، التي تم استقدامها من دول المنشأ الأوربية وتأصيلها وتكييفها مع مناخ مملكة البحرين ومن ثم إنتاج جيل جديد يتمتع بالمواصفات الإنتاجية العالية ومقاوم للظروف المناخية الصعبة، من هذه السلالات (سلالة ماعز التوجنبيرج، الألباين، والنوبي) المعروفة بإنتاجيتها العالية للحليب حيث يعتمد عليها في صناعة الأجبان، حيث يبلغ متوسط انتاج الحليب لأنثى ماعز هذه السلالات 3 كجم حليب/ يوم خلال موسم الحليب.



كما سيكون هناك عرض لسلالات الجمال (الحجازي و الكاموري) وهي سلالات تمتاز بالألوان الجميلة والمميزة، والإذن الذي قد يبلغ 70 سنتمتر، يتم اقتنائها من قبل المربين كسلالات زينة.



ومن السلالات القزمية التي سيتم عرضها سلالة (الصلاليات) المعروفة محلياً بالفرور العماني، والذي يمتاز بجسمه الأملس الناعم وألوانه الاستثنائية وخاصه الجيشي والمرشوش.



ولن يخلو المعرض من السلالات الكلاسيكية المعشوقة والمعروقة لدى أهل البحرين مثل (العارضي) حيث سنعرض منه (العطراء والشهباء والربشاء)، وسلالة (الشامي -الدمشقي).



ومن سلالات ماعز اللحم ستعرض سلالة (البور) وهي سلالة معدل التحويل الغذائي فيها سريع جداً، ومذاق لحمها شبيه لمذاق لحم الماعز العربي.



الجدير بالذكر أن هناك مساحة واسعة في المعرض مخصصة لعرض أنواع مختلفة من الحيوانات إلى جانب تواجد الأقسام الخاصة بالكلاب والقطط والطيور وغير ذلك من أنواع الحيوانات.





خ.ب/و.ش



بنا 0924 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2018/03/28 - 30 : 12 PM