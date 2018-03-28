الجيش التركي يقيم قاعدة عسكرية قرب الحدود مع العراق انقرة في 28 مارس/ بنا / بدأ الجيش التركي، بناء قاعدة عسكرية في جبال بالقايا، قرب الحدود مع العراق.



ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" عن مصادر أمنية، "إن بناء القاعدة يأتي لمنع مرور الإرهابيين من الحدود العراقية وضمان أمن الحدود".



وتشيد القوات التركية القاعدة العسكرية على ارتفاع ألفين و400 متر عن سطح البحر، في قضاء شمدينلي بولاية هكّاري جنوب شرق تركيا.



وينتقل عناصر القوات بمساعدة الحبال والبكرات عبر الجبال والسفوح، في إطار عملهم الدؤوب لبناء القاعدة العسكرية الجديدة.



و.ش



بنا 0844 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/03/28 - 53 : 11 AM