تواصل عملية الاقتراع في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية المصرية القاهرة في 28 مارس/ بنا / بدأت صباح اليوم عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية ولليوم الثالث على التوالي والتي تنتهي الساعة التاسعة مساء.



ويشرف على الانتخابات الرئاسية 18 ألفا و620 قاضيا، حيث يشرف من القضاء العادي ورجال النيابة العامة 8420 قاضيا، ومن النيابة الإدارية 4800 قاض، ومن هيئة قضايا الدولة 3300 قاض، ومن مجلس الدولة 2100 قاض، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، وعدد اللجان الفرعية 13 ألفا و706 لجان، وعدد اللجان العامة 367 لجنة.



ويتابع الانتخابات الرئاسية لعام 2018، 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية، و6 جهات أجنبية وعربية، إضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لشؤون الإعاقة.



و.ش



بنا 0838 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/03/28 - 52 : 11 AM