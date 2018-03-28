الحمد الله: قرارات الاتحاد البرلماني الدولي بشأن القدس انتصار لقيم العدالة والانسانية رام الله في 28 مارس /بنا/ قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن قرارات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بشأن القدس، تعد انتصارا من قبل شعوب العالم التي تمثلها تلك البرلمانات لقيم الحق والعدالة والإنسانية.



وأعرب الحمد الله، في تصريح نشره على صفحته على "فيسبوك"، اليوم، نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية، عن تقديره لقرارات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، الذي يضم في عضويته 178 برلمانا، مؤكدا على دعوة الاتحاد البرلماني الدولي جميع البرلمانات إلى حث حكوماتهم على الاعتراف بدولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية.



وشدد على أن جميع الاجراءات الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل لفرض قوانينها وتدابيرها على القدس غير قانونية، وليست لها أية شرعية.



وكان الاتحاد البرلماني الدولي رفض، أمس، بشكل مطلق، في الدورة 138 للجمعية العامة، قرار الإدارة الأميركية الأخير بشأن القدس واعتبره لاغيا وباطلا بموجب القانون الدولي.





خ.س



بنا 0832 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/03/28 - 36 : 11 AM