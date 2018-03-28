"التربية": بدء التسجيل المبدئي لمواليد أكتوبر 2012 في المدارس الحكومية المنامة في 28 مارس/ بنا / أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل المبدئي لمواليد أكتوبر 2012 في المدارس الحكومية، حيث ستتم عملية تسجيل مواليد (1-15 أكتوبر 2012) يوم غد الخميس، ومواليد (16-31 أكتوبر 2012) يوم السبت المقبل، وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً في صالة الوزارة بمدينة عيسى، علماً بأنه سوف يتم توزيع الأطفال على المدارس وفقاً لمجمعاتهم السكنية والشواغر المتوافرة في المدارس، وفي حال عدم حصول الطفل على مقعد بالمدرسة التابعة لمجمعه السكني، فإن الوزارة ستطرح بدائل له في المدارس الأخرى التي تتوافر فيها شواغر، حرصاً على استيعاب أكبر عدد منهم دون التسبب في تجاوز الكثافة الصفية المناسبة.



وتتطلب عملية تسجيل المستجدين من مواليد شهر أكتوبر 2012 حضور الطفل شخصياً مع ولي أمره أو متولي الأمر، مصحوبين بالوثائق التالية: البطاقة السكانية الأصلية للطفل، ومستخرج بيانات البطاقة الذكية، والبطاقة الذكية لولي الأمر، وشهادة الميلاد الأصلية للطفل، وجواز سفر الطفل، وثلاث صور شخصية للطفل.



أما بالنسبة لتسجيل المستجدين في المدارس الخاصة، فإن قرار الوزارة الصادر بهذا الشأن قد سمح لتلك المدارس بتسجيل من أتموا ست سنوات إلى نهاية ديسمبر 2012م، بحيث يكون جميع المسجلين من مواليد نفس العام، وذلك وفقاً للشواغر والطاقة الاستيعابية.



الجدير بالذكر أن تسجيل مواليد أكتوبر 2012 جاء بعد أن تم الانتهاء من تسجيل مواليد شهر سبتمبر 2012، وذلك على غرار العام الدراسي الماضي، حيث تم تسجيل جميع المستجدين للعام الدراسي المقبل 2018/2019 من مواليد شهر ديسمبر 2011م ومواليد العام 2012 من شهر يناير وحتى نهاية شهر أغسطس، وهم الفئة المستحقة للتسجيل وفقاً لما جاء في المادة رقم (6) من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم.





ن.ف/و.ش



بنا 0830 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/03/28 - 35 : 11 AM