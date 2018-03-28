مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا القدس في 28 مارس /بنا/ جدّدت عصابات المستوطنين، اليوم، اقتحامها للمسجد الأقصى، ونفذت جولات مشبوهة في أرجائه، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان قوات الاحتلال الخاصة، اعتقلت حارس المسجد الأقصى المبارك عرفات نجيب من مكان عمله في المسجد، بعد الاعتداء عليه، وحوّلته الى مركز اعتقال وتحقيق في البلدة القديمة.



يذكر أن توترا متصاعدا يشهده المسجد الأقصى، في أعقاب الدعوات المتطرفة التي أطلقتها "منظمات الهيكل المزعوم"، إلى إفراغه الجمعة المقبل، لتمثيل تقديم "قرابين الفصح".



كما أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم، 16 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية المحتلة.



وبين نادي الأسير أن الاحتلال اعتقل خمسة مواطنين من محافظة طولكرم، وأربعة مواطنين من بلدة بيت لقيا في محافظة رام الله والبيرة كما اعتقل ثلاثة من محافظة نابلس، وفلسطينيين من طوباس، واخر من بلدة يطا جنوب الخليل، وفلسطينا من مخيم قلنديا شمال القدس.





خ.س



بنا 0828 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/03/28 - 34 : 11 AM