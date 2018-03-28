الجيش اليمني يتقدم في الزنوج ويصد هجوما شرق تعز تعز في 28 مارس /بنا/ اعلن الجيش اليمني انه تمكن من التقدم والسيطرة على عدد من المواقع والمباني قرب تلة البطانية والكمبتين محيط جبل الوعش، وسط خسائر فادحة في صفوف المليشيا الانقلابية.



ونقلا عن وكالة الانباء اليمنية، سبأ، فإن معارك عنيفة اندلعت في وادي الزنوج ومحيط جبل الوعش، شمالي المدينة. كما دارت مواجهات عنيفة وبمختلف الأسلحة، إثر هجوم شنته مليشيا الحوثي الانقلابية في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات. وقد تمكنت قوات الجيش من التصدي للهجوم بعد مواجهات عنيفة، فيما لجأت مليشيا الحوثي إلى قصف الأحياء السكنية بالمدفعية الثقيلة.



واشارت الوكالة الى تواصل المعارك في اللواء الرابع مشاه جبلي بمديرية حيفان، حيث شنت قوات الجيش هجوما عنيفا على مواقع الحوثيين في العبلية و الصلة بالمفاليس، بمديرية حيفان، جنوبي تعز.





خ.س



بنا 0748 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/03/28 - 10 : 11 AM