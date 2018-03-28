لدى استقباله النائب علي العطيش..عبدالرحمن بن محمد: التعاون والتكامل يصون الثوابت ويعزز المكتسبات المنامة في 28 مارس/ بنا / استقبل نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة في مكتبه سعادة النائب علي حسن العطيش عضو مجلس النواب.



وأعرب معاليه عن تقديره للدور الذي يضطلع به مجلس النواب في خدمة قضايا الوطن والمواطنين، مؤكدًا معاليه أهمية التكاتف والتعاون والتكامل بين الجميع بإخلاص لصون الثوابت وتعزيز المكتسبات ضمن أطر الشراكة الفاعلة والمسؤولة بما يحقق الخير والاستقرار.



ولفت معاليه إلى أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يحرص على توثيق علاقاته مع جميع الجهات الرسمية والأهلية للحفاظ على المبادئ الدينية والهوية البحرينية والقيم والعادات الأصيلة والنبيلة التي تحفظ الهوية والتعايش والاستقرار.



ومن جانبه، أشاد النائب علي العطيش بما يمثله المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من رمزية دينية ووطنية، وما يضطلع به من دور كبير ومشهود، مثمنًا في الوقت نفسه لمعالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة حرصه الدائم على التواصل مع الجميع.



ن.ف/و.ش



بنا 0732 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/03/28 - 45 : 10 AM