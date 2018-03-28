الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا ويعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية بيت لحم في 28 مارس/ بنا / هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، منزلا قيد الانشاء، ومقبرة، وجدرانا استنادية في قرية "الولجة" شمال غرب بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة "عين جويزة" شمال القرية، وهدمت منزلا بمساحة 180 مترا مربعا، وكذلك مقبرة بحجة عدم الترخيص.



وسلم الاحتلال مالكي المنازل التي تم هدمها اخطارات في السابق، في وقت تتعرض منطقة عين جويزة الى هجمة شرسة من قبل الاحتلال، في سياسة تهدف إلى تهجير السكان لأطماع استيطانية.



وفي رام الله شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة اعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.



وقد اعتقلت اليوم خمسة شبان، من عدة قرى وبلدات جنوب نابلس، كما اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدة علار شمال طولكرم بعد دهم منازلهم في البلدة.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من بلدة يطا جنوب الخليل، وفتشت عددا من المنازل في بلدة حلحول شمالا، ونصبت حواجز عسكرية.



كما اعتقلت شابين من مدينة طوباس، أحدهما أسير محرر، واعتقلت مواطنا في قلنديا بالقدس.





و.ش



بنا 0716 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/03/28 - 28 : 10 AM