البرلمان ينتخب وين مينت رئيسا جديدا في ميانمار يانجون في 28 مارس/ بنا / انتخب البرلمان في ميانمار المسؤول في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وين مينت رئيسا جديدا للبلاد خلفا لهتين كياو الذي تنحى عن منصبه الاسبوع الماضي، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الالمانية.



وصوت البرلمان بمجلسيه لصالح تولي وين مينت، أبرز مسؤولي حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية والمقرب من زعيمة ميانمار أون سان سو تشي، منصب رئيس البلاد بواقع 403 أصوات من بين 636 نائبا.



وأصبح مينت 66 عاما رئيس مجلس النواب السابق الرئيس العاشر لميانمار، ويتولى هذا المنصب بعد صعود حزب الرابطة الوطنية للسلطة بعد الانتخابات التي أجريت عام 2015، وتعد أول انتخابات ديمقراطية يتم إجراؤها في ميانمار بعد عقود من الحكم العسكري.



و.ش



بنا 0640 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/03/28 - 47 : 09 AM