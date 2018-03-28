مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي تصل كرش بعد يوم على تحريرها لحج في 28 مارس /بنا/ بعد يوم واحد على تحريرها من ميليشيا الحوثي الإيرانية، بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية توزيع مساعدات إنسانية على سكان منطقة كرش في محافظة لحج.



واستهدفت المساعدات كما ذكرت وكالة انباء الامارات اليمنيين في المناطق السكنية وحبيل قاصبة والجريبة والحدب وحبيل لحناش، الذين كانوا يعيشون تحت وطأة الحصار الذي فرضته عليهم المليشيات الحوثية أثناء سيطرتها على المنطقة.



ويعد الهلال الأحمر الإماراتي أول منظمة إنسانية تصل إلى منطقة كرش بعد تحريرها من الإنقلابيين.







خ.س



بنا 0628 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/03/28 - 36 : 09 AM