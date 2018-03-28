افتتاح مشروع تأهيل بئر زمزم والمنطقة المحيطة به في الحرم المكي الذي انجز في فترة قياسية مكة المكرمة في 28 مارس /بنا/ رعى الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة حفل افتتاح مشروع تأهيل بئر زمزم والمنطقة المحيطة به في الحرم المكي ، والذي أنجز في فترة لم تتجاوز الستة أشهر.



وقد اكد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان ان مشروع تأهيل بئر زمزم يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، بمواصلة التنمية الشاملة التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، ما يؤكد التزام حكومة المملكة على رعاية وتطوير الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة خدمةً لضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار.



ومشيراً إلى أن هذا المشروع الحيوي يأتي في إطار أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة برفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن وما يرتبط بذلك من خدمات وتجهيزات متكاملة.



كما أوضح مساعد وزير المالية السعودي للشؤون الفنية والمالية هندي السحيمي أن مكتب إدارة المشاريع استخدم في إعادة تأهيل بئر زمزم أحدث الحلول التقنية والهندسية لأنهاء المشروع في أقل وقت ممكن، ودون التأثير على راحة وحركة قاصدي بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين ، مبينا أن المشروع سيسهم في تحسين تدفق ماء زمزم لعدم التأثير على الطلب المتزايد من المياه مع الزيادة المتوقعة لأعداد الحجاج والمعتمرين في السنوات القادمة وبالتزامن مع إنهاء أعمال التوسعات الجديدة للمسجد الحرام، حيث يعمل المشروع على إزالة جميع العوائق التي تعترض تدفق المياه الجوفية لزمزم وترقية أنظمة الخزن والضخ والتوزيع الأمثل للماء بشكل يضمن نقاوته وسلامته، ويشمل أيضا تعقيم المناطق المحيطة بالبئر من بواقي البناء في القبو القديم بالمسجد الحرام.



وأكد أن وزارة المالية شريك أساسي في مشروع إعمار مكة المكرمة وتطوير المشاعر المقدسة، ومشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المطاف، ومشروع التوسعة السعودية الثالثة الأبرز تاريخياً، الذي سيرفع الطاقة الاستيعابية للحرم المكي إلى مليون و700 ألف مصلٍ ، مشيراً إلى أن وزارة المالية أنجزت سابقاً مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير وتوسعة المسعى، ومشروع خادم الحرمين الشريفين لتلطيف هواء أدوار المسعى، ومشروع إنشاء مركز الخدمات العامة في الشميسي بمكة المكرمة.





خ.س



بنا 0615 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/03/28 - 35 : 09 AM