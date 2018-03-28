ترامب يبحث مع ميركل وماكرون إجراءات الغرب بشأن طرد الدبلوماسيين الروس واشنطن في 28 مارس/ بنا / قال البيت الابيض ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إجراءات الغرب ضد روسيا على خلفية تسميم العميل الروسي سيرغي سكريبال في بريطانيا.



واوضح البيت الابيض ان الرئيس ترامب اجرى اتصالين هاتفيين مع الرئيس الفرنسي والمستشار الالمانية بشأن طرد الدبلوماسيين الروس.



وذكر البيان أن ترامب وميركل "أشادا بالإعلان المشترك من جانب حلف شمال الأطلسي ودول الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين عن طرد ضباط المخابرات الروس غير المعلنين".



واشار البيت الأبيض أن الرئيس الفرنسي أعرب بدوره عن دعمه لطرد ترامب "جواسيس روس".



وكانت الولايات المتحدة ودول أوروبية وحلف الناتو طردت دبلوماسيين روس ردا على اتهامات موسكو بالتورط في محاولة تسميم العميل الروسي السابق.







و.ش



بنا 0606 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/03/28 - 13 : 09 AM