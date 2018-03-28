"نهرا" تدعو القطاع الطبي لدورة تدريبية حول ضوابط إعلانات القطاع الصحي المنامة في 28 مارس/ بنا / تنظم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) دورة تدريبية مجانية لمختلف المنشآت العاملة في القطاع الصحي والشركات المتخصصة بنشر الإعلانات الصحية بالتعاون مع شركة كايزن لإدارة المنشآت الطبية ، وذلك ضمن مساعيها في مجال تطوير وتنظيم عملية نشر المعلومات والإعلانات المتعلقة بالخدمات الطبية والصحية في مملكة البحرين.



وتتضمن الدورة شرحا مفصلا لدليل تنظيم نشر المنشورات والإعلانات الترويجية الذي تم إصداره عام 2017، ويشمل في بنوده مختلف القوالب الإعلانية لمختلف أنواع الخدمات الصحية، أو أي منشور له علاقة بخدمة صحية أين كان مصدر النشر، وذلك عبر مختلف الوسائط الجماهيرية الالكترونية والمرئية والمطبوعة والمسموعة إلى جانب ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات والمواقع الالكترونية.



وتسلط الدورة التدريبية الضوء على أهم المحظورات والإرشادات التي ستساعد القطاع الطبي على تقديم خدماته من دون الوقوع في مخالفات ومحظورات النشر بهدف حماية الصحة العامة للأفراد والمجتمع والنهوض بالنموذج الإعلاني للقطاع.



وتعبر الإعلانات من الموضوعات الرئيسية التي سعت الهيئة مؤخراً للعمل على تنظيمها من منطلق ضرورة تنظيم أساليب النشر والإعلان بما يساعد المنشآت على الترويج الصحيح والفعال لخدماتها وفي ذات الوقت إيصال المعلومة عن الخدمة الصحية بأعلى مستويات الجودة الاحترافية التي لا تحتوي على أي نوع من التضليل.















ن.ع/خ.س



بنا 0548 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/03/28 - 56 : 08 AM