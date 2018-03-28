160 دولة تدعو بريطانيا لتقديم أدلة واضحة حول قضية اغتيال سكريبال موسكو في 28 مارس/ بنا / قال المتحدث باسم السفارة الروسية في لندن، اليوم الأربعاء، بأن نحو 160 دولة "ليست أعضاء بالكتلة الغربية"، ترى أنه يجب على بريطانيا أن تقدم أدلة واضحة على تورط روسيا بقضية سكريبال، وفق ما ذكرت "روسيا اليوم".



وقال المتحدث بالسفارة الروسية للصحفيين :" لفتنا الانتباه إلى البيان الصادر عن رئيسة مجلس الوزراء​​. التقديرات يمكن أن تتغير، ولكن الشيء الرئيسي لا يزال هو نفسه. حتى ولو قالت السيدة ماي إنها متأكدة تماما من أن روسيا كانت مسؤولة عن حادثة سالزبوري، فسيتعين عليها تقديم كل الأدلة إلى روسيا، والمجتمع الدولي والجمهور البريطاني. هذا موقف نحو 160 دولة ليست أعضاء في الكتلة الغربية".



وكانت 23 دولة، بينها بريطانيا، والولايات المتحدة وكندا، و16 دولة من الاتحاد الأوروبي، اعلنت الاثنين الماضي، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها.

ومن جانبها أعلنت السلطات الأمريكية أنها ستطرد 48 دبلوماسيا روسيا و12 موظفا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، فضلا عن إغلاق القنصلية العامة الروسية في مدينة سياتل. وذلك على خلفية تسمم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، العميل البريطاني سيرغي سكريبال في بريطانيا.





و.ش



بنا 0534 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/03/28 - 37 : 08 AM