التحالف الحاكم في اثيوبيا يختار ابي احمد لرئاسة الحكومة الجديدة اديس ابابا في 28 مارس/ بنا / اختار مجلس الجبهة الديموقراطية الثورية الحاكم في اثيوبيا ابي احمد القائد في "قومية الاورومو" ليتولى منصب رئيس الوزراء خلف لهايلي ميريام ديسيلين الذي استقال في الشهر الماضي.



وذكرت التلفزيون الرسمي في البلاد ان مجلس الجبهة الديموقراطية الثورية لشعوب اثيوبيا انتخب ابي احمد على رأس الحزب، مما يمهد لرئاسة الحكومة خلفا ديسيلين المستقيل.





ويعد "ابي احمد" اول رئيس للوزراء ينتمي الى قومية "الاورومو" شريطة موافقة البرلمان على التعيين.



ويتولى الائتلاف الحاكم في اثيوبيا الذي يضم اربعة احزاب الادارة على اساس المناطق والقوميات بحسب مقاعد البرلمان.



وكان ديسيلين استقال فجأة بعدما واجه حركة احتجاج غير مسبوقة ضد الحكومة، خاصة من قبل القومتين "الاورومو" و "الامهرة" الذين يشكلون حوالى ستين بالمئة من السكان.









و.ش



بنا 0517 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/03/28 - 28 : 08 AM