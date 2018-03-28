مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 28 مارس/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،

وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:

/جلالته يفتتح معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني «مراعي 2018» .. الملك: الثروة الحيوانية احد ركائز الامن الغذائي.

/جلالة الملك يعرب عن تقديره للدور السعودي الرائد في ضمان أمن واستقرار المنطقة.

/سمو رئيس الوزراء: ما تشهده المنطقة يتطلب الحفاظ على الوحدة الوطنية وتقويتها.

/سمو رئيس الوزراء: انجازات الشيخ عبدالله بن خالد خالدة في الذاكرة الوطنية.

/سمو رئيس الوزراء يلتقي الكاتب إبراهيم الشيخ ويشيد بدور كتاب الأعمدة في طرح أفكار تعكس الحس الوطني.

/سمو ولي العهد يستقبل ادارة الغرفة: دور اكبر للقطاع الخاص.

/سمو الشيخ ناصر بن حمد يستقبل المستشار البيئي لإمارة عجمان.

/وزير المالية: رفع البحرين من القائمة السوداء للمجالات الضريبية.

/وزير العمل يطلع على سير العمل في الخط السادس للتوسعة بشركة (ألبا).

/مملكة البحرين تؤكد دعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة التصرفات القطرية اللامسؤولة.

/البحرين تقدم شكوى ضد انتهاكات المقاتلات القطرية.

/العاهل السعودي يؤكد تصدي المملكة لأي محاولة تستهدف أمنها.

/دعوى قضائية ضد قطر في أمريكا بسبب «هجوم إلكتروني».

/حلف الأطلسي يطرد 7 دبلوماسيين روس على خلفية قضية الجاسوس سكريبال.

/الاتحاد الأوروبي يمهل فيسبوك أسبوعين لتوضيح مسألة اختراق الخصوصية.

/العراق يرفض الإفراج عن عالم مرتبط بحركة حماس قبل إكمال التحقيق معه.

/وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي يزور المسجد الأقصى.

/المصريون يواصلون التصويت في الانتخابات الرئاسية.

/إجلاء مستمر من الغوطة الشرقية.. وتهديدات بهجوم على دوما.

/بوتين يزور موقع الحريق المدمر في مركز تسوق.

/قصف مدفعي مكثف على معاقل الحوثيين في صعدة.





و.ش



بنا 0459 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/03/28 - 13 : 08 AM