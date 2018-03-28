مطالعات الصحف في البحرين

|
2018/03/28 - 13 : 08 AM
المنامة في 28 مارس/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/جلالته يفتتح معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني «مراعي 2018» .. الملك: الثروة الحيوانية احد ركائز الامن الغذائي.
/جلالة الملك يعرب عن تقديره للدور السعودي الرائد في ضمان أمن واستقرار المنطقة.
/سمو رئيس الوزراء: ما تشهده المنطقة يتطلب الحفاظ على الوحدة الوطنية وتقويتها.
/سمو رئيس الوزراء: انجازات الشيخ عبدالله بن خالد خالدة في الذاكرة الوطنية.
/سمو رئيس الوزراء يلتقي الكاتب إبراهيم الشيخ ويشيد بدور كتاب الأعمدة في طرح أفكار تعكس الحس الوطني.
/سمو ولي العهد يستقبل ادارة الغرفة: دور اكبر للقطاع الخاص.
/سمو الشيخ ناصر بن حمد يستقبل المستشار البيئي لإمارة عجمان.
/وزير المالية: رفع البحرين من القائمة السوداء للمجالات الضريبية.
/وزير العمل يطلع على سير العمل في الخط السادس للتوسعة بشركة (ألبا).
/مملكة البحرين تؤكد دعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة التصرفات القطرية اللامسؤولة.
/البحرين تقدم شكوى ضد انتهاكات المقاتلات القطرية.
/العاهل السعودي يؤكد تصدي المملكة لأي محاولة تستهدف أمنها.
/دعوى قضائية ضد قطر في أمريكا بسبب «هجوم إلكتروني».
/حلف الأطلسي يطرد 7 دبلوماسيين روس على خلفية قضية الجاسوس سكريبال.
/الاتحاد الأوروبي يمهل فيسبوك أسبوعين لتوضيح مسألة اختراق الخصوصية.
/العراق يرفض الإفراج عن عالم مرتبط بحركة حماس قبل إكمال التحقيق معه.
/وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي يزور المسجد الأقصى.
/المصريون يواصلون التصويت في الانتخابات الرئاسية.
/إجلاء مستمر من الغوطة الشرقية.. وتهديدات بهجوم على دوما.
/بوتين يزور موقع الحريق المدمر في مركز تسوق.
/قصف مدفعي مكثف على معاقل الحوثيين في صعدة.
و.ش
بنا 0459 جمت 28/03/2018
عدد القراءات : 56
اخر تحديث : 2018/03/28 - 13 : 08 AM