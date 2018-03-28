أرامكو السعودية تعقد اتفاقيات تجارية بأكثر من 10 مليارات دولار مع 14 شركة أمريكية

نيويورك في 28 مارس /بنا/ شاركت أرامكو السعودية في منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الأمريكي الذي أُقيم في نيويورك لتعزيز الأعمال التجارية والتعاون الثنائي بين البلدين، وسط حضور أكثر من 200 شخصية من كبار الرؤساء التنفيذيين وقياديي الأعمال في الجانبين السعودي والأمريكي، بالإضافة إلى مجموعة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من الجانبين.



وتضمّن المنتدى 5 جلسات نقاش، بالإضافة إلى 3 ورش عمل، وتمحورت جميع هذه الجلسات حول بحث واستعراض فرص التعاون والاستثمار التجاري والصناعي والتقني في إطار برامج ومشاريع رؤية المملكة 2030، وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



وشمل التعاون التجاري الذي تم مناقشته في المنتدى على عقد اتفاقيات تجارية تبلغ قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار مع 14 شركة أمريكية هي شلمبرجير : اتفاقية شراء لمعدات وخدمات في مجال التنقيب والإنتاج ومعدات التحكم في سطح وفوهة البئر، وبيكر هيوز : شركة تابعة لجنرال إلكتريك: اتفاقية شراء تجارية لمعدات وخدمات في مجال التنقيب والإنتاج، وهاليبرتون : اتفاقية شراء تجارية لمعدات وخدمات قاع البئر تشمل خدمات الآبار وأجهزة الحفر، و أرامكو السعودية نابورس للحفر : اتفاقية حفر بري، ووذرفورد : اتفاقية شراء تجارية لمعدات في مجال التنقيب والإنتاج وخدمات اختبار الآبار، و ألفا روان للحفر البحري : اتفاقية خدمات للحفر البحري، وإمرسون إلكتريك : اتفاقية شراء تجارية لأنظمة أتمتة العمليات والوحدات الطرفية للتحكم عن بُعد وصمامات التحكم، وتكساس آيرن ووركس : اتفاقية شراء تجارية لخدمات معدات قاع البئر، وهونيويل إنترناشنال : خدمات مقاول الآتمتة لتركيب نظام جديد للتحكم في العمليات (أو تطوير الأنظمة الحالية)، ورايثون : اتفاقية تطوير مشترك لإعداد إستراتيجيات لتقنيات شبكات الكمبيوتر وأمن المعلومات، وجوجل : مذكرة تفاهم للاشتراك في دراسة تحسينات الخدمات السحابية، وناشونال جيوغرافيك : مذكرة تفاهم لبدء علاقة عمل جديدة تستهدف التعاون في تطوير المحتوى البيئي والثقافي، ومعهد سميثسونيان : مذكرة تفاهم لتنفيذ مبادراتٍ لإجراء الأبحاث المشتركة وتبادل المعرفة العلمية والبيئية بالإضافة إلى التعاون في مجالات الثقافة والمحتوى والمحافظة على التراث، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية : اتفاقية لتطوير مشاريع الأبحاث المشتركة.



س.ي



بنا 0324 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/03/28 - 31 : 06 AM