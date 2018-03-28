ولي العهد السعودي يشهد التوقيع على البرنامج التنفيذي المشترك بين كل من المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة نيويورك في 28 مارس/بنا/ التقى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بمعالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس.



وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وما تقدمه المملكة لبرامج الأمم المتحدة المختلفة في إطار دعمها للمجهودات الإنسانية والتنموية ودورها في صون الأمن والسلم الدوليين بالشراكة مع الأمم المتحدة.



وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره لما تقوم به السعودية من مساهمات إنسانية في العالم ، وتقدمه من أجل الشعب اليمني، ودعمها وتمويلها خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، داعيا الدول للمساهمة في هذا الجهد الإنساني.



وجدد خلال اللقاء إدانته لاستهداف مدن المملكة بالصواريخ البالستية من قبل مليشيا الحوثي.



بعد ذلك شهد سمو ولي العهد والأمين العام التوقيع على البرنامج التنفيذي المشترك بين كل من المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة ويمثلها: مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة لغرض دعم وتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام (2018) .



ومثل المانحين في توقيع البرنامج المشترك السفير السعودي لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن محمد ال جابر، ومن جانب الأمم المتحدة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمراقب المالي السيدة بيتينا توتشي بارتسيوتاس.



وتتضمن الاتفاقية تقديم مبلغ مليار دولار من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة منها 930 مليون دولار لمنظمات الامم المتحدة و70 مليون دولار لتأهيل الموانئ والطرق لزيادة حجم المواد الإغاثية و الواردات التجارية.





س.ي



بنا 0318 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/03/28 - 42 : 06 AM