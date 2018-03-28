ولي العهد السعودي يؤكد حرص بلاده على الحلول السياسية لأزمات الشرق الاوسط نيويورك في 28 مارس /بنا/ أكد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي أهمية تطبيق مبادئ الأمم المتحدة وسيادة القانون، مشيرا إلى أن المشكلات في الشرق الأوسط هي مع الأفكار التي لا تؤمن بمبادئ الأمم المتحدة وتنتهك بشكل صارخ كل قوانين وأعراف الأمم المتحدة في تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وفي الترويج لأيدولوجيات عابرة للحدود ‏ليس لها علاقة بالمصالح الوطنية.

جاء ذلك في كلمة لسمو ولي العهد عقب لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس.



وأوضح سمو ولي العهد أن المملكة العربية السعودية تدافع عن مصالحها وتحافظ على أمنها، وتعمل مع حلفائها في الشرق الاوسط ‏لأمن المنطقة واستقرارها.



وأكد الأمير محمد بن سلمان حرص السعودية على الحلول السياسية لأزمات الشرق الاوسط، بالتعاون مع الأمم المتحدة مشيرا إلى أن المملكة عضو فعال ، ومساهم عبر التاريخ في حماية مصالح الأمم المتحدة وملتزمة بقوانينها منذ القدم.



س.ي



بنا 0310 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/03/28 - 30 : 06 AM