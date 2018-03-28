رئيس كوريا الشمالية يزور الصين و يؤكد التزامه نزع السلاح النووي واستعداده للقاء ترامب بكين في 28 مارس /بترا/ ابدى رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ اون التزامه نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية واستعداده لعقد قمة مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب وذلك خلال زيارة تاريخية له الى الصين التقى خلالها الرئيس الصيني شي جينبينغ.

واكدت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الاربعاء ان كيم زار بكين واجتمع مع الرئيس الصيني شي جينبينغ واستمرت الزيارة من الاحد الى اليوم .



وقال كيم للرئيس الصيني خلال مأدبة اقامها له جينبينغ "ليس هناك ادنى شك في ان اول زيارة لي الى الخارج (يجب ان تكون) الى العاصمة الصينية مؤكدا استعداده للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقال "ان جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية مستعدة لاجراء حوار مع الولايات المتحدة وعقد قمة بين البلدين".



واضاف ان قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية يمكن حلها اذا استجابت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لجهودنا بحسن نية وخلقَتا جوا من السلام والاستقرار مع اتخاذ تدابير تدريجية ومتزامنة من اجل تحقيق السلام.







س.ي



بنا 0306 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/03/28 - 32 : 06 AM