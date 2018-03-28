الرئيس الامريكي يمهل المهاجرين الليبيريين سنة لمغادرة الولايات المتحدة

واشنطن في 28 مارس/بنا/ انهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضع الحماية الذي كان قد منح لآلاف المهاجرين الليبيريين في الولايات المتحدة وأمهلهم سنة لمغادرة البلاد.



وكانت ليبيريا قد شهدت في العام 1991 حربا أهلية جرى اثرها منح بعض الليبيريين الذين يعيشون في الولايات المتحدة وضع "حماية موقتة" للسماح لهم بالبقاء في مأمن.



وكتب ترامب "من خلال التشاور مع الإدارات التنفيذية المختصة والوكالات ومستشاري تم إبلاغي بأن الظروف في ليبيريا تحسنت ولم تعد تشهد نزاعا مسلحا وهي قد أحرزت تقدما كبيرا في استعادة الاستقرار والحكم الديموقراطي".



وتعتبر هذه أحدث خطوة من هذا النوع إذ كان أكثر من 250 ألف مهاجر من السلفادور وهايتي ونيكاراغوا قد فقدوا وضع الحماية في ظل الإدارة الأميركية التي اتخذت إجراءات صارمة ضد الهجرة.





س.ي



بنا 0008 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/03/28 - 22 : 06 AM