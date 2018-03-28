مقاتلات التحالف العربي تستهدف ميليشيا الحوثي في عمران وصعدة عدن في 28 مارس /بنا/ شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظتي عمران وصعدة.



واستهدفت الغارات الجوية مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران وفي محافظة صعدة حيث تركزت الغارات على مواقع وتجمعات الميليشيا في مديريات باقم، وكتاف، ورازح، والبقع، ومجز، والصفراء، ومدينة صعدة مما اسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية فضلاً عن تدمير آليات قتالية ثقيلة.



كما قتل ثمانية من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية في عملية اقتحام لوحدة عسكرية من الجيش في عمق المواقع التي تسيطر عليها المليشيا في جبهة المصلوب واستعادة اسلحة خفيفة ومتوسطة .



على صعيد اخر حث نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن صالح لدى لقائه وكيل محافظة تعز ورئيس حزب المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة عارف جامل على وحدة الصف واصطفاف كل المكونات والقوى السياسية في محافظة تعز خلف قيادة المحافظة بما من شأنه استكمال التحرير وتثبيت الأمن وتفعيل مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين.



كما استعرض الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات للمواطنين وتطوير آليات صرف رواتب الموظفين ومنتسبي القوات المسلحة بدون أية عوائق..مؤكداً على ضرورة أن تكون محافظة تعز نموذجاَ بارزاَ لبقية المحافظات المحررة لما تتميز به من خصوصية تاريخية واجتماعية وثقافية.



من ناحية اخرى التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري في عدن نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صالح الزنداني الذي قدم شرحاً حول الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة بطيران التحالف العربي وسط تقهقر الميليشيات الانقلابية على مختلف الجبهات.





س.ي



بنا 2238 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/03/28 - 07 : 02 AM