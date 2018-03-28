هيئة كبار العلماء السعودية تحذر من قنوات التضليل والفتنة

الرياض في 28 مارس / بنا / حذرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من قنوات التضليل والفتنة التي أذكت كثيرا من الصراعات وأصبحت بوقا للجماعات الإرهابية وفي طليعتها قناة الجزيرة القطرية التي تعطي للناس صورا مزيفة عن قضايا الأمة ومشكلاتها ولا تكف عن اختلاق الأكاذيب واستضافة شذاذ الآفاق وتروج عن طريقهم ما تريد بما يخدم سياسة من يمولها بالكامل في تمزيق الأوطان العربية والعبث بوحدتها وإثارة الفرقة وتأجيج الفتنة.



وقالت الهيئة في بيان أصدرته " إن ذاكرة التاريخ لن تنسى أن "جزيرة قطر " كانت ولا زالت منبرا لدعاة الإرهاب وقادته .. إذ دأبت وبشكل حصري على نشر خطابات زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن وخلفه كما نشرت خطابات لإرهابيين رفعوا السلاح في المملكة في فترات سابقة وهي الآن تُمارس نفس الدور في نشر خطابات زعيم جماعة الحوثي الإرهابية وبتنسيق منتظم معه في استهداف واضح لأمن المملكة العربية السعودية ومقدسات المسلمين حيث سبق لهذه الجماعة الإرهابية استهداف مكة المكرمة".



وأكدت أن علماء السعودية منذ سنوات حذروا من هذه القناة وذكروا أنها تُمارس دورا مشبوها في إثارة الفتن وتمزيق الأوطان مشددة على أن الواجب على المسلمين الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحذر من هذه القنوات التي تزرع الفتن والقلاقل .



س.ي



بنا 2132 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/03/28 - 04 : 01 AM