شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات قامت باتخاذ الاجراءات اللازمة وتقديم شكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولي ضد انتهاكات المقاتلات القطرية المنامة في 27 مارس / بنا / قامت شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة و تقديم شكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولي وذلك على ضوء الواقعة التي تم رصدها يوم امس في حوالي الساعة ١٤٣٥ بالتوقيت المحلي حيث قامت مقاتلتان قطريتان تحلقان فوق المياه الدولية ضمن اقليم البحرين لمعلومات الطيران دون إذن مسبق على ارتفاع ٣٠ الف قدم.









وقد قامت المقاتلتان بالارتفاع تحت طائرة اماراتية خاصة تحمل النداء A6HMS ونوعها A320 متجهة من الفجيرة لروما، مما أدى الى تدخل المراقبة الجوية بمملكة البحرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطيران.



كما قامت الطائرة الاماراتية بالارتفاع الى ٣٥ الف قدم لتفادي المقاتلات القطرية التي دأبت على انتهاك الاتفاقيات الدولية وتعريض حركة الطيران المدني للخطر في المنطقة. علما بأن هذا التصرف غير المسئول من المقاتلات القطرية هو الثاني تجاه طائرة اماراتية في نفس اليوم.





ع ذ



بنا 2029 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/03/27 - 32 : 11 PM