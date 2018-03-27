الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري : منح تسعة تراخيص لكبرى الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري المنامة في 27 مارس/ بنا / اعلن سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أنه تم اليوم الترخيص لعدد 9 شركات تطوير عقاري، وهي من الشركات الكبرى العاملة في مجال التطوير العقاري، حيث قامت الشركات بتوفيق أوضاعها مع القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري.





وذكر سعادة الشيخ محمد بن خليفة ال خليفة انه تم كذلك الترخيص لعدد 6 رخص من تراخيص "الإعلان للبحث الميداني" كأول رخص من نوعها وتم تسليمهما إلى أصحابهما، مضيفاً سعادته بأن رخصة " الإعلان للبحث الميداني" تعتبر من أهم ثمرات إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، حيث تهدف هذه الرخصة التقليل من أسباب تعثر المشاريع العقارية، من خلال تمكين المطور العقاري من إجراء بحث ميداني قبل البدء في المشروع للحصول على عدد كافٍ من المساهمين والمشترين لإنجاز هذا المشروع وبالتالي الحفاظ على حقوق المساهمين ومشتري الوحدات في المشروع. وتضمن عدم حدوث تبعات قانونية ومالية.

وذكر سعادته بأنه تم خلال الفترة الماضية الترخيص للعديد من مكاتب الوساطة العقارية ووكلاء مبيعات، مؤكداً على أهمية تصحيح أوضاع جميع المعنيين بالشأن العقاري من شركات التطوير العقاري، ووسطاء، ومثمنين عقاريين، ومديري أملاك عقارية، ووكلاء مبيعات، مهيباً بهم لتصحيح أوضاعهم القانونية لتتوافق مع القانون وما جاء من إجراءات للمرحلة القادمة، وما ستتميز به هذه المرحلة من شفافية، لتحقيق التنمية والاستدامة والتنافسية والعدالة تحقيقاً لأهداف الرؤية الاقتصادية 2030 وكذلك النهوض بالقطاع العقاري الذي يشكل أحد أهم القطاعات غير النفطية المعول عليها لتسهم بشكل أكبر في الاقتصاد البحريني.







ح ب/ع ذ



بنا 1957 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/03/27 - 05 : 11 PM