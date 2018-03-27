وزيرة الصحة البحرينية تستقبل وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بكوريا الجنوبية المنامة في 27 مارس/ بنا / استقبلت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة مساء اليوم سعادة السيد بارك نيونغ هو، وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بجمهورية كوريا الجنوبية الذي يزور المملكة حاليا .







ومن المقرر أن يتم خلال زيارة الوزير الكوري التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في مملكة البحرين ووزارة الصحة والرفاهية في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية.



ورحبت سعادة وزيرة الصحة بالوفد الكوري، معربة عن أمنياتها بأن تكون هذه الزيارة مثمرة وتجني ثمارها بما يعود بالنفع على الجانبين، واستمرار الشراكة البحرينية الكورية في مجال تطوير الخدمات الصحية، مؤكدة أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن لمملكة البحرين الشراكة بها مع جمهورية كوريا من خلال تبادل الخبرات والدراسات الصحية.



من جانبه، تقدم سعادة السيد بارك نيونغ هو، وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بجمهورية كوريا الجنوبية للجانب البحريني بجزيل الشكر على حفاوة الاستقبال، متمنيا استمرار العلاقات الثنائية الراسخة والطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين.



حضر اللقاء سعادة وكيل الصحة الدكتور وليد بن خليفة المانع وسعادة السيد كو هيون مو سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مملكة البحرين.



ح ب/ع ذ



بنا 1933 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/03/27 - 52 : 10 PM