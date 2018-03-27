النيابة العامة : ضبط عدد من الاشخاص ارتكبوا إساءات على مواقع التواصل الاجتماعي المنامة في 27 مارس/ بنا / صرح فهد البوعينين رئيس النيابة بالنيابة الكلية بأن النيابة العامة قد تلقت من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية عددا من البلاغات بشأن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توصلت التحريات المكثفة إلى مرتكبي الوقائع وضبطهم وعرضهم على النيابة العامة.









حيث باشرت النيابات المختصة فور تلقيها تلك البلاغات تحقيقاتها فيها وكانت الواقعة الاولى مضمونها قيام أحد الأشخاص بنشر مقاطع إباحية على برنامج التواصل الاجتماعي (الوتساب) وباستجواب المتهم في تلك الواقعة أعترف بحيازة مقاطع إباحية على هاتفه الخاص ونشرها وترويجها في برنامج التواصل الاجتماعي.



اما الواقعة الثانية كانت في احدى القضايا الخاصة بإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) حيث باستجواب المتهم فيها ومواجهته بالأدلة ضده أقر بقيامه بتزويد احدى الحسابات المسيئة بمعلومات عن بعض الأشخاص وحياتهم الخاصة ونشرها في تلك الحسابات.



كما تضمنت الواقعة الثالثة عن قيام أحد الأشخاص بنشر مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (اليوتيوب) تضمنت الإساءة للغير فتم استجوابه وواجهته بأدلة الاثبات ضده.



وقد أمرت النيابة العامة حبس المتهمين سبعة أيام على ذمة التحقيق وجاري استكمال التحقيقات تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة.



وتهيب النيابة العامة بالمواطنين النأي عن أي استخدام سيء لمواقع التواصل الاجتماعي لما يشكله من اثر وضرر بالمجتمع وانها لن تتوانى باتخاذ جميع الإجراءات القانونية فيما يرد اليها من بلاغات من إدارة الجرائم الالكترونية بهذا الشأن.



ح ب/ع ذ



بنا 1846 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/03/27 - 55 : 09 PM