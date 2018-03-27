جلالة الملك المفدى يتفضل بافتتاح معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني " مراعي 2018 " المنامة في 27 مارس/ بنا / تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه فشمل برعايته الكريمة هذا اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفل افتتاح معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني (مراعي) 2018 - في نسخته الرابعة - والمقام في قرية البحرين الدولية للقدرة.

ولدى وصول جلالة الملك المفدى، كان في الاستقبال سعادة السيد عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض وكبار المسئولين.









وبعد عزف السلام الملكي، استهل الاحتفال بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم.

بعدها ألقى سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض الإنتاج الحيواني "مراعي" كلمة قال فيها :

بســـــم الله الرحمن الرحيـــــــــم

سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظكم الله ورعاكم ،،

سيدي حضرة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الامين نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظكم الله ورعاكم ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يشرفني بداية بالأصالة عن نفسي وعن جميع منسوبي وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن ارحب بالمقام الكريم لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، ورعايتكم السامية لمعرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني (مراعي 2018).

حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى ،،

إن تشريفكم لهذا الحفل ورعايتكم السامية لهذا المعرض الدولي في عهدكم الزاهر الذي اضحى علامة مضيئة على خارطة المعارض الدولية، إنما يعكس حرص واهتمام جلالتكم بدعم جهود تعزيز الامن الغذائي والانتاج الحيواني وصناعة الغذاء.

حضرة صاحب الجلالة ،،

حرصت مملكة البحرين وبفضل من الله وبنظرة حكيمة سامية من لدن جلالتكم حفظكم الله ورعاكم على تعزيز الانتاج الغذائي في المملكة من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمشاريع ضمن برنامج عمل الحكومة الموقرة في مجالات التنمية الزراعية والبحرية والحيوانية ضمن توجهات المملكة الاستراتيجية لتعزيز الامن الغذائي وتطوير صناعة الغذاء.

فعلى صعيد الثروة الزراعية، وضمن اطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة، وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة، وبمتابعة ودعم من لدن صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، عملت الوزارة على تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع الهادفة لدعم الانتاج الزراعي ومنها دعم التقنيات الحديثة كالزراعة العمودية والزراعة بدون تربة وانشاء الاسواق الزراعية والموسمية وتعزيز استخدامات المياه المعالجة ودعم صغار المزارعين وحماية الموروث الزراعي من الآفات النباتية وحماية الرقعة الخضراء والموارد المائية.

وعلى صعيد الثروة البحرية فقد حرصت الوزارة على المحافظة على هذا المخزون للأجيال الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز الرقابة وتطوير التشريعات وتحديد مناطق الصيد والمحميات البحرية بالاضافة الى مشاريع الاستزراع السمكي والارياف الصناعية وتشجيع مشاركة الخاص في هذا المجال، وقد اثمرت هذه الجهود في حماية وتنمية الثروة البحرية في البلاد.

وفي مجال الثروة الحيوانية عملت الوزارة على تعزيز الانتاج الحيواني من خلال الرعاية الصحية الحيوانية الاولية وحماية المملكة من الامراض الحيوانية ودعم الانتاج الحيواني وتقديم الدعم للمربين وانشاء المحاجر والعيادات البيطرية وتعزيز التعاون الاقليمي والدولي مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الاقليمية، وقد اثمرت هذه الجهود في تعزيز ورفع مستويات الانتاج المحلي الحيواني في المملكة .

كما عملت المملكة وبتوجيهات من جلالتكم على حماية ما اشتهرت به المملكة من موروث حيواني ارتبط بتاريخ وذاكرة البلاد منذ القدم ومنها موروث الخيل والجمال والصقور والطيور ، حيث نحتفل اليوم وتحت رعاية سامية من لدن جلالتكم حفظكم الله بافتتاح الدورة الرابعة لمعرض البحرين الدولي للانتاج الحيواني، الذي يسهم وفقا لرؤية جلالتكم السامية في تعزيز وابراز هذا الارث الحضاري لمملكة البحرين.

حضرة صاحب الجلالة ،،

إن معرض البحرين الدولي للانتاج الحيواني والذي يحظى برعاية واهتمام جلالتكم السامي ، اسهم في اضافة لبنة في صرح صناعة الغذاء المستدام وتبادل الخبرات وتطبيق افضل الممارسات والاطلاع على احدث التجارب ، بالاضافة الى المحافظة على الموروث الحيواني الذي اشتهرت به مملكة البحرين منذ القدم ، وأن المشاركة الواسعة والجماهيرية في دورات المعرض السابقة انما تعكس ما حققه من نجاحات وتميز، واننا نتطلع الى أن يكون هذا المعرض في هذه الدورة ( 2018) اضافة نوعية لما حققته الدورات السابقة من انجازات للمملكة.

حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى،،

مكررا رفع الشكر والامتنان لمقام جلالتكم السامي حفظكم الله ورعاكم على رعايتكم لمعرض البحرين الدولي للانتاج الحيواني (2018) ، وتشريفكم لحفل الافتتاح ، ومتطلعا الى ان تكون هذه الفعالية اضافة للفعاليات الدولية التي تستضيفها مملكتنا العزيزة في ظل العهد الزاهر لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم ، مسهمة في تعزيز التنمية المستدامة في بلدنا العزيز.

داعيا المولى ان يحفظكم ويرعاكم وان يديم على جلالتكم موفور الصحة والعافية ، وعلى مملكة البحرين نعمة الامن والخير والازدهار.

وفقنا الله وإياكم لما فيه خير وصلاح بلادنا العزيزة،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بعد ذلك قُدم عرض مرئي باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد بعنوان "البحرين" تضمن قصيدة شعرية، وتبعته فقرة فنية بعنوان " بحريننا الجميلة".

وبعدها أقيم عرض للخيل البحرينية الأصيلة قدمه الحرس الملكي (خيل اسطبلات الروضة) بعنوان "هدية بنت البحرين"، واستعراض مشترك لسرية المراسم والخيالة من الحرس الملكي التابعة لقوة دفاع البحرين وخيالة الأمن العام التابع لوزارة الداخلية. وتلا ذلك فقرة " تخاويت" التي قام بتقديمها الحرس الملكي.

بعد ذلك جرى استعراض جمال الخيل وقدم الحرس الملكي المهرة "نجمة" وهي باكورة إنتاج الفحل البحريني تايلوس.

ثم قدم الحرس الملكي عرضة الخيل.

بعدها تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله بتكريم أصحاب المراكز الأولى حيث سلم جلالته حفظه الله سمو الشيخ ناصر بن حمد الجائزة وذلك عن فوز (شوامه) ملك سموه ببطولة الملك عبدالعزيز لمزايين الابل ، واجمل سلوقي مزرعة المزدهر ملك سمو الشيخ عبدالله بن عيسى ال خليفة ، وبطولة المهرات عمر سنة - الجواد نيلة المها ملك السيد أسامة عبدالله الحرم ، وبطولة المهرات سنتان وثلاث سنوات – الجواد ماغنوم فرتشون ak ملك الشيخة منى صالح الراشد ، وبطولة الافراس – الجواد دي كسيبة ملك سعيد جعفر المحيشي ، وبطولة الامهر عمر سنتان وثلاث سنوات – الجواد قطب ملك النوادر العربية ، وبطولة الافحل – الجواد دي جاد ملك خليل إبراهيم مختار ، واسرع صقر (حقق انجاز خليجي ) الاسم درب ملك محمد إبراهيم البوعينين ، واجمل بقرة الاسم روعة من فصيلة هولدشتاين ملك وسيم علي المدحوب من مزرعة المدحوب ، واجمل حمامة – بوفوطة جاكريين ملك عيسى عبدالله الخاطر .

وتفضل جلالته بتكريم الفرس "نظيرة الراشدية" للمالك عبدالرحمن الجسمي لفوزها بجائزة المنظمة العالمية للجواد العربي ( الواهو) لأفضل إنتاج محلي في 2017-2018، ونيلها مؤخراً الميدالية الذهبية في السعودية وألمانيا والميدالية الفضية في ميلانو.

ثم تشرف سعادة السيد عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض بتقديم هدية تذكارية لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى رعاه الله.

بعدها قام جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء والحضور بالإطلاع على معرض الكتاب ( كنوز الخيل ) الذي أقيم بهذه المناسبة ، حيث ضم المعرض صوراً للخيول العربية البحرينية وإسطبلات آل خليفة الملكية إلى جانب مجموعة من الصور لسلالات الخيل البحرينية الأصيلة وإضافةً إلى الأعمال الفنية التي تطرقه الفنانون من خلالها إلى رسم بيئة الخيل وجمالها ، وقدم العارضون لجلالته شرحاً موجزاً عن هذه الاعمال الفنية.

وأبدى جلالته إعجابه بما شاهده من أعمال فنيه راقيه ، مشيداً بالجهود الطيبة التي بذلت في اعداد هذا المعرض ، وتمنى للقائمين عليه دوام التوفيق والسداد.

بعدها قام جلالته حفظه الله بتدشين كتاب مراعي الخيل وهو من تصوير جبريال بواسيل واعداد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني .

وفي ختام حفل الافتتاح، أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على الجهود الطيبة التي تبذلها في تنظيم هذا المعرض ومبادراتها الوطنية المستمرة لدعم الإنتاج الزراعي والحيواني وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والخدمية والترفيهية في المملكة، مقدراً جلالته الجهود المتميزة التي بذلها الحرس الملكي التابع لقوة دفاع البحرين ومساهمته المستمرة في هذا المعرض للظهور بهذا المستوى المتميز .

مؤكداً جلالته على الاهتمام الكبير الذي توليه مملكة البحرين لقطاع الثروة الحيوانية والمحافظة عليه وتنميته باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة .

ونوه جلالته بأن إقامة معرض (مراعي) 2018 في نسخته الرابعة يأتي تأكيداً على ريادة المملكة وكفاءة أبنائها ونجاحهم في استقطاب مثل هذه المعارض الدولية المتخصصة التي تدعم الاقتصاد الوطني وتشجع على الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني.

وأشاد جلالته بالمشاركة المتميزة للشركات المحلية التي أثبتت تطورها واستفادتها من التجارب الدولية في المعارض السابقة، منوهاً بالمشاركة الواسعة لمختلف الشركات العربية والعالمية في المعرض والذي يشكل فرصة هامة للإطلاع على أحدث ما توصلت اليه الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي من تقنيات علمية حديثة تتم الاستفادة منها في مجال تنمية الثروة الحيوانية.

وأشاد جلالته بالفعاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية المتنوعة المصاحبة لهذا المعرض ، وأعرب عن تقديره للجهود المخلصة للقائمين عليه متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في خدمة الوطن العزيز.

بعد ذلك وُدع حضرة صاحب الجلالة حفظه الله بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.

هذا وسيعرض تلفزيون البحرين يوم غد الأربعاء بعد نشرة الثامنة مساء برنامجا خاصا لحفل إفتتاح معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني (مراعي) 2018 .









ع.ر/ع ذ



بنا 1914 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/03/27 - 17 : 10 PM