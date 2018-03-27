العاهل المغربي يدين الهجمات الصاروخية على السعودية الرباط في 27 مارس / بنا / أدان العاهل المغربي الملك محمد السادس الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية من داخل الأراضي اليمنية، معربا عن تضامنه المطلق مع الشعب السعودي.







وأكد العاهل المغربي في برقية بعث بها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إدانته لهذا الاعتداء الإجرامي الغاشم، ووقوفه الى جانب السعودية فيما تتخذها من خطوات للحفاظ على أمنها والتصدي لأي تهديدات تستهدف المس بسلامتها وباستقرار المنطقة.



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بنا 1810 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/03/27 - 12 : 09 PM