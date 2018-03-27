سفير مملكة البحرين لدى ألمانيا الاتحادية يبحث مع مسؤول بوزارة الخارجية الالمانية سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين برلين في 27 مارس / بنا / استقبل سعادة السفير الدكتور فيليب اكرمان المدير الاقليمي للشرق الأوسط والادنى والمغرب بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، سعادة السيد عبدالله عبداللطيف عبدالله سفير مملكة البحرين في برلين.





وخلال اللقاء، رحب سعادة السفير الدكتور فيليب اكرمان بسعادة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، مشيدًا بعلاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية وما وصلت إليه من تقدم ونماء على كافة الاصعدة ، متمنيا لسعادة السفير دوام التوفيق والنجاح.



كما تم خلال اللقاء، بحث السبل الكفيلة لتعزيز علاقات التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مختلف المجالات بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، بالاضافة الى استعراض آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



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بنا 1625 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/03/27 - 10 : 08 PM