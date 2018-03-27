الشيخ محمد بن راشد يستقبل الرئيس الكوري الجنوبي دبي في 27 مارس / بنا / استقبل سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الاثنين، الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن، وبحث معه العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.



وأكد الشيخ محمد بن راشد والرئيس الكوري الجنوبي خلال اللقاء "أهمية العمل الثنائي المشترك للإرتقاء بعلاقات البلدين الى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح شعبيهما المشتركة واقتصادهما الوطني".



وذكرت وكالة الانباء الاماراتية "وام" ان الشيخ محمد بن راشد أكد أن "دولة الامارات قيادة وحكومة ومؤسسات تحرص على توسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين وتطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والانسانية بينهما".



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بنا 1404 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/03/27 - 14 : 05 PM