خلال كلمته في ملتقى غرفة التجارة الأمريكية في البحرين .. الوزير ميرزا يقدم عرضا مرئيا حول الطاقة المتجددة في مملكة البحرين المنامة في 27 مارس/ بنا / ألقى الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء كلمة رئيسية مساء امس في الملتقى الذي اقامته غرفة التجارة الأمريكية في البحرين بمشاركة السيد Justin Siberell سفير الولايات المتحدة المعتمد لدى المملكة وعددٍ غفير من رجال الاعمال والاقتصاد من البحرين والولايات المتحدة، وقد قدم الوزير ميرزا كلمة وعرض مرئي للمشاركين تحدث فيها عن مشاريع الطاقة المتجددة في مملكة البحرين،

بدأ فيها بتوجيه الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة حفظهم الله لاهتمامهم البالغ بتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة سعياً منهم الى تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، كما ركز الوزير في كلمته على تفاصيل مشروع انشاء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة انتاجية تبلغ 100 ميغاوات بالشراكة مع القطاع الخاص، مثمناً موافقة مجلس الوزراء الموقر على هذا المشروع برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله، وتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث تسعى الحكومة الموقرة للاستثمار في الطاقة المتجددة والمستدامة والتي يأتي من ضمن أولوياتها محور البيئة والتنمية الحضرية في برنامج عمل الحكومة.



كما استعرض الوزير آخر المستجدات بالنسبة لنظام صافي العداد Net Metering وذكر ايضاً أن احدى الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة الموقرة في سعيها لذلك هو انشاء وحدة الطاقة المستدامة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، وهذه الوحدة تعنى بتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية، كما حددت الحكومة اهدافا وطنية لبلوغ نسب محددة من اجمالي الطاقة المتجددة كنسبة 5% مثلا من الاعتماد على الطاقة المتجددة مقارنة بالاستهلاك الكلي للكهرباء في البلاد بحلول عام 2025 ونسبة 10% بحلول عام 2035، وكذلك هدف لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 6% بحلول عام 2035، وتحدث الوزير في كلمته عن أن مجلس الوزراء الموقر قد وافق في وقت سابق من العام الماضي على اعتماد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (NEEAP) والخطة الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP) وتم تشكيل لجنة وطنية يرأسها وزير شئون الكهرباء والماء لتنفيذ مبادرات الخطط المذكورة وتضم في عضويتها كبار المسئولين من جميع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، كما وافق مجلس الوزراء ايضاً في يناير من هذا العام على البدء في تطبيق نظام صافي القياس Net Metering وهذا النظام سوف يسمح للأفراد والمؤسسات من تركيب واستخدام الطاقة الشمسية في منازلهم و منشآتهم.



وفي كلمته ايضاً أبدى الوزير ميرزا ترحيبه بعقد هذا الملتقى في مملكة البحرين مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في مجالات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، فضلاً عن العلاقات التجارية والاقتصادية العريقة، كما تقدم بالشكر الجزيل للمنظمين لهذا الملتقى وعلى رأسهم السيد قيس الزعبي رئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين وكذلك الرعاة والمتحدثين والمشاركين في هذا الملتقى على ما بذلوه من جهود واضحة في التحضير له من أجل تحقيق المنفعة والفائدة للاقتصاد الوطني وتعزيز العلاقات التاريخية في كلا البلدين الصديقين، وبعد الكلمة قام الوزير بالإجابة على اسئلة الحاضرين.



من جانب آخر عبر المنظمون لهذا الملتقى عن بالغ شكرهم وامتنانهم لوزير شئون الكهرباء والماء على تجاوبه الإيجابي وموافقته ليكون متحدثاً رئيسياً في هذا الملتقى الاقتصادي الهام متمنيين لسعادته التوفيق والسداد ولمملكة البحرين المزيد من التطور والازدهار.







ع.ر/ع ذ



بنا 1353 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/03/27 - 01 : 05 PM