الإدارة العامة للمرور تختتم فعاليات القرية المرورية المنامة في 27 مارس / بنا / اختتمت الإدارة العامة للمرور فعاليات القرية المرورية التي أقيمت في إطار فعاليات أسبوع المرور 2018 بمجمع السيف، بحضور نائب مدير عام الإدارة العامة للمرور، ومدير إدارة الثقافة المرورية.



وبلغ عدد زوار القرية المرورية منذ افتتاحها بتاريخ 15 مارس الجاري ولغاية 27 من نفس الشهر 42 مدرسة خلال الفترة الصباحية، وجمهور غفير في الفترة المسائية، حيث اشتملت القرية التي كان هدفها توعية طلاب المدارس وصولاً لتحقيق الرؤية المرورية على مسابقات والعاب تحاكي إدراك الأطفال لمخاطر الطريق وتجنب السلوكيات الخاطئة.



وثمنت الإدارة العامة للمرور دور إدارة مجمع السيف ودعمها لحملات السلامة المرورية، وذلك إيمانا منها بمبدأ الشراكة المجتمعية والسعي لرفع مستويات السلامة على طرقات المملكة.



خ.ب/ع ع



بنا 1346 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/03/27 - 49 : 04 PM